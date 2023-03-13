Сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций мототранспорта в феврале и определили наиболее популярные мотоциклы в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых мотоциклов и мопедов.

Динамика рынка мототехники

В феврале украинцы приобрели 1,8 тысяч мотоциклов и мопедов. Это на 38,6% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 10,8% больше, чем в январе-2023.

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В феврале 56,1% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 1009 штук. В настоящее время сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

591 сделку по покупке мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 32,8% от общего количества. Только 11,1% от общего количества мотоциклов и мопедов, приобретенных в январе, были импортированы подержанными из-за границы (200 штук).



Динамика продаж мотоциклов и мопедов в Украине в течение февраля 2022 - февраля 2023 года

Самые популярные мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке

Больше всего в феврале на внутреннем рынке покупали мотоцикл Jawa 350 (19 шт.). На втором месте разместилась Yamaha Jog (11 шт.), а на третьем – Kovi 250 (10 шт.).

В первую пятерку попали также Honda CBR 600 (9 шт.) и Honda Dio (9 шт.).



Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке, февраль 2023

Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды, привезенные из-за границы

В феврале из-за границы больше всего привозили подержанные Yamaha Jog (32 шт.). На втором месте – Honda Dio (12 шт.). На третьем разместилась Yamaha Gear (12 шт.).

Также часто привозили Yamaha Cygnus (11 шт.) и Suzuki Lets (6 шт.).



Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды, импортируемые из-за рубежа, февраль 2023

Самые новые мотоциклы и мопеды

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей. Первым стал Musstang MT125 (71 шт.). Вторую строчку занял Spark SP125C (54 шт.), а третью – Lifan LF175 (53 шт.)

Четвертое место занял Bajaj Boxer BM 150 (39 шт.). Замыкает первую пятерку Musstang MT200 (37 шт.).



Самые новые мотоциклы и мопеды, февраль 2023