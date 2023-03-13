Сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у лютому та визначили найбільш популярні мотоцикли в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових мотоциклів та мопедів.

Динаміка ринку мототехніки

У лютому українці придбали 1,8 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 38,6% менше, ніж у лютому минулого року та на 10,8% більше, ніж у січні-2023.

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В лютому 56,1% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 1009 штук. Наразі сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

591 угоду купівлі мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 32,8% від загальної кількості. Лише 11,1% від загальної кількості мотоциклів та мопедів, придбаних у січні, були імпортовані вживаними з-за кордону (200 штук).



Динаміка продажів мотоциклів та мопедів в Україні протягом лютого 2022 — лютого 2023 років

Найпопулярніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

Найбільше у лютому на внутрішньому ринку купували мотоцикл Jawa 350 (19 шт.). На другому місці розмістилася Yamaha Jog (11 шт.), а на третьому — Kovi 250 (10 шт.).

До першої п’ятірки потрапили також Honda CBR 600 (9 шт.) та Honda Dio (9 шт.).



Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку, лютий 2023

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди, привезені з-за кордону

У лютому з-за кордону найбільше привозили вживані Yamaha Jog (32 шт.). На другому місці — Honda Dio (12 шт.). На третьому розмістилася Yamaha Gear (12 шт.).

Також часто привозили Yamaha Cygnus (11 шт.) та Suzuki Lets (6 шт.).



Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди, імпортовані з-за кордону, лютий 2023

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників. Так, першим став Musstang MT125 (71 шт.). Другу сходинку посів Spark SP125C (54 шт.), а третю — Lifan LF175 (53 шт.)

Четверте місце зайняв Bajaj Boxer BM 150 (39 шт.). Замикає першу п'ятірку Musstang MT200 (37 шт.).



Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди, лютий 2023