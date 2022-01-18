Последние месяцы прошлого года показали значительный рост количества первых регистраций автомобилей с дизельными двигателями.

Преимущества дизельных автомобилей в плане экономичности очевидны, так как почти вся коммерческая техника, при эксплантации которой важна прежде всего экономическая эффективность, оборудована именно дизельными моторами.

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Доля подержанных автомобилей с дизельными двигателями, которые были ввезены из-за рубежа в течение июля – ноября 2021 года, выросла до почти 50%. По мнению экспертов Института исследований авторынка, это может быть связано с периодом льготной легализации так называемых “евроблях”, которая продолжалась в этот период.

Если рассмотреть структуру импортных авто с пробегом по типу двигателя, заметно, что еще в январе 2021 года доля дизельных машин была на уровне около 30%. Первые 6 месяцев года эта пропорция сохранялась, однако в июле начался рост. Наряду с общим количественным ростом первых регистраций подержанных дизельных авто из-за рубежа, доля дизельных авто росла от месяца к месяцу. В ноябре она достигла годового максимума: 48% от общего количества.

Структура импорта подержанных легковушек из-за рубежа по типу двигателя, январь – ноябрь 2021 года

В последний раз доля дизельных авто среди "свежепригнанных" была больше 40% еще в декабре 2019 года. Эксперты выделяют несколько причин такого резкого роста.

Льготный период легализации так называемых “евроблях”. Речь идет именно об автомобилях иностранной регистрации, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года, которыми без растаможки пользовались украинцы. Значительная часть таких авто была именно с дизельными двигателями. Этот тезис подтверждает тот факт, что последняя волна легализации продолжалась с 15 июня по 10 ноября 2021 года. Рост количества дизельных машин зафиксирован именно в этот период.

Еще одна причина – дефицит и подорожание подержанных автомобилей заграницей из-за мирового кризиса автомобильной промышленности из-за недостатка комплектующих. Поскольку в странах Евросоюза существенно вырос спрос на авто с пробегом, купить транспортное средство для экспорта в Украину стало труднее. Из-за особенностей законодательства и налогообложения, европейцы значительно чаще выбирают бензиновые автомобили. Дизельные авто в таких условиях украинцам приобрести легче, их выбор – больше. Это тоже могло повлиять на тенденции импорта.

В условиях дефицита всегда растет стоимость товара. Бензиновые авто с пробегом в ЕС выросли в цене больше, чем дизельные. Поскольку чуть ли не главным определяющим фактором покупки авто в Украине является его цена, а большинство продаж на рынке происходят в нижнем ценовом диапазоне, это побуждает автобизнес покупать более дешевые дизельные авто вместо бензиновых.

Уменьшилась доля подержанных авто из стран Америки. Из-за специфики местного рынка, большинство автомобилей, экспортируемых из США, оборудованы бензиновыми двигателями. Уменьшение доли "американских" авто в структуре импорта пропорционально влечет за собой сокращение доли автомобилей с бензиновыми двигателями.

Аналитики Института исследований авторынка думают, что такая тенденция — временное явление на украинском авторынке. Поскольку льготный период легализации так называемых “евроблях” уже завершился, в декабре доля дизельных авто среди “свеже импортированных” должна снизиться. Однако для возвращения к уровню начала 2021 года может потребоваться больше времени. Хотя действующая формула начисления акцизного налога делает покупку дизельного авто заграницей менее выгодной, однако общемировая тенденция роста стоимости подержанных авто за рубежом может некоторое время побуждать украинцев покупать именно доступные дизельные автомобили в странах Европейского Союза.