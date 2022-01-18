Останні місяці минулого року показали значне зростання кількості перших реєстрацій автомобілів з дизельними двигунами.

Переваги дизельних автомобілів у плані економічності очевидні, адже майже уся комерційна техніка, при експлантації якої важлива перш за все економічна ефективність, обладнана саме дизельними моторами.

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Частка вживаних автомобілів з дизельними двигунами, що були ввезені з-за кордону протягом липня-листопада 2021 року, зросла до майже 50%. На думку експертів Інституту досліджень авторинку, це може бути пов’язане з періодом пільгової легалізації так званих «євроблях», що тривала в цей період.

Якщо розглянути структуру імпортних авто з пробігом за типом двигуна, помітно, що ще в січні 2021 року частка дизельних машин була на рівні близько 30%. Перших 6 місяців року ця пропорція зберігалась, проте у липні розпочалося зростання. Поруч із загальним кількісним зростанням перших реєстрацій вживаних дизельних авто з-за кордону, частка дизельних авто зростала від місяця до місяця. У листопаді вона досягнула річного максимуму: 48% від загальної кількості.

Структура імпорту вживаних легковиків з-за кордону за типом двигуна, січень-листопад 2021 року

Востаннє частка дизельних авто серед “свіжопригнаних” була більшою, ніж 40%, ще в грудні 2019 року. Експерти виділяють кілька причин такого різкого зростання.

Пільговий період легалізації так званих “євроблях”. Йдеться саме про автомобілі іноземної реєстрації, що були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року, якими без розмитнення користувалися українці. Значна частина таких авто була саме з дизельними двигунами. Цю тезу підтверджує той факт, що остання хвиля легалізації тривала з 15 червня по 10 листопада 2021 року. Зростання кількості дизельних машин зафіксоване саме в цей період.

Ще одна причина — дефіцит та здорожчання вживаних автомобілів за кордоном через світову кризу автомобільної промисловості через нестачу комплектуючих. Оскільки в країнах Євросоюзу суттєво зріс попит на авто з пробігом, придбати транспортний засіб для експорту в Україну стало важче. Через особливості законодавства та оподаткування, європейці значно частіше обирають бензинові автомобілі. Дизельні авто в таких умовах українцям придбати легше, їх вибір — більший. Це також могло вплинути на тенденції імпорту.

В умовах дефіциту завжди зростає вартість товару. Бензинові авто з пробігом у ЄС зросли в ціні більше, ніж дизельні. Оскільки чи не найбільш визначальним фактором купівлі авто в Україні є його ціна, а більшість продажів на ринку відбуваються в нижньому ціновому діапазоні, це спонукає автобізнес купувати дешевші дизельні авто замість бензинових.

Зменшилася частка вживаних авто з країн Америки. Через специфіку місцевого ринку, більшість автомобілів, експортованих з США, обладнані бензиновими двигунами. Зменшення частки “американських” авто в структурі імпорту пропорційно тягне за собою скорочення частки автомобілів з бензиновими двигунами.

Аналітики Інституту досліджень авторинку думають, що така тенденція — тимчасове явище на українському авторинку. Оскільки пільговий період легалізації так званих “євроблях” уже завершився, в грудні частка дизельних авто серед “свіжоімпортованих” повинна знизитися. Проте для повернення до рівня початку 2021 року може знадобитися більше часу. Хоч чинна формула нарахування акцизного податку робить купівлю дизельного авто за кордоном менш вигідним, проте загальносвітова тенденція зростання вартості вживаних авто за кордоном може певний час спонукати українців купувати саме доступні дизельні автомобілі в країнах Європейського Союзу.