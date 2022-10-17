Речь идет о серьезном и дорогом тюнинге – комплектах для портальных мостов. Украинский комплект для Ford Bronco стоит 16 000 долларов и позволяет поднять внедорожник на 130 мм.

Установка портальных осей – очень хороший способ увеличить клиренс и повысить проходимость. Украинская компания изготовила первый комплект портальных осей, доступных в продаже для Ford Bronco. Эта модификация увеличивает дорожный просвет на 130 мм, но такая модернизация обойдется не менее 16 000 долларов.

Читайте также: В США выпустили внедорожник для апокалипсиса за 250 тысяч долларов

Набор осей Werewolf Tech Portal – это едва ли не лучший способ добавить Bronco мастерства на бездорожье. В отличие от обычного подъемного комплекта, портальные оси эффективно поднимают весь автомобиль, включая оси и рычаги управления. Это достигается благодаря использованию комплекта шестерен, которые крепятся как к втулке колеса, так и к оси.

Портальная ось позволяет мосту располагаться гораздо выше оси колеса, но все еще надежно передает ей силу. Если это звучит как сложное решение, то вы правы. Именно поэтому комплекты портальных осей встречаются не так часто. Как отмечает R&T, это также является причиной того, что Mercedes-AMG G63 4×4² – единственный автомобиль, доступным с такой заводской установкой. Похожее решение использовалось когда-то и на ЛуАЗ Волынь.

Большинство комплектаций Ford Bronco имеют клиренс 210 мм. Это означает, что комплект Werewolf увеличит его до 340 мм. Это на 76 мм больше, чем у GMC Hummer. Кроме того, владельцы Bronco Wildtrak получили бы совершенно дикие 421 мм клиренса с этим комплектом.

На сегодняшний день в продаже нет ни одного серийного автомобиля с таким пространством под его жизненно важными компонентами. Даже Hummer не может преодолеть те же препятствия, поскольку его максимальная высота 403 мм. Конечно, 16 000 долларов – это немалые деньги даже для жителей США, но они буквально позволят вам смотреть свысока на владельцев Bronco Raptor и GMC Hummer.

Кроме того, Werewolf Tech предлагает гарантию 50000 км на портальные оси. Он также рекомендует покупателям использовать 38-дюймовые шины для максимального использования их новых возможностей.