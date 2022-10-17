Мова йде про серйозний та дорогий тюнінг – комплекти для портальних мостів. Український комплект для Ford Bronco коштує 16 000 доларів та дозволяє підняти позашляховик на 130 мм.

Встановлення портальних осей – дієвий спосіб збільшити кліренс та підвищити прохідність. Українська компанія виготовила перший комплект портальних осей, доступних у продажу, для Ford Bronco. Ця модифікація збільшує дорожній просвіт на 130 мм, але така модернізація коштуватиме щонайменше 16 000 доларів.

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Набір осей Werewolf Tech Portal — це чи не найкращий спосіб додати Bronco майстерності на бездоріжжі. На відміну від звичайного підйомного комплекту, портальні осі ефективно піднімають весь автомобіль, включаючи осі та важелі керування. Це досягається завдяки використанню комплекту шестерень, які кріпляться як до втулки колеса, так і до осі.

Портальна вісь дозволяє мосту розташовуватися набагато вище осі колеса, але все ще надійно передає їй крутний момент. Якщо це звучить як складне вирішення, ви маєте рацію. Саме тому комплекти портальних осей зустрічаються не так часто. Як справедливо зазначає R&T, це також є причиною того, що Mercedes-AMG G63 4×4² є єдиним автомобілем з такою заводською установкою. Схоже рішення використовувалось колись і на ЛуАЗ “Волинянка”.

Більшість комплектацій Ford Bronco мають кліренс 210 мм. Це означає, що комплект Werewolf збільшить його до 340 мм. Це на 76 мм більше, ніж у GMC Hummer. З іншого боку, власники Bronco Wildtrak отримали б абсолютно дикі 421 мм кліренсу з цим комплектом.

Сьогодні у продажу немає жодного іншого серійного автомобіля з таким простором під його життєво важливими компонентами. Навіть Hummer не може подолати ті ж перешкоди, оскільки його максимальна висота 403 мм. Звичайно, 16 000 доларів — це чималі гроші навіть для жителів США, але вони буквально дозволять вам дивитися зверхньо на власників Bronco Raptor і GMC Hummer.

Крім того, Werewolf Tech пропонує гарантію 50 000 км на портальні осі. Він також рекомендує покупцям використовувати 38-дюймові шини, щоб максимально використати їхні нові можливості.