Успешный опыт использования электронных страховых полисов хотят распространить и на водительское удостоверение.

Министерство цифровой трансформации скоро планирует запустить пилотный проект для использования водительского удостоверения в электронном режиме. Об этом сегодня во время Первого цифрового Украинского конгресса сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в кабинете, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права", – сказал Федоров.