Успішний досвід використання електронних страхових полісів хочуть поширити і на посвідчення водія.

Міністерство цифрової трансформації скоро планує запустити пілотний проект для використання водійського посвідчення в електронному режимі. Про це сьогодні під час Першого цифрового Українського конгресу повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Скоро ми запустимо пілотний проект, де кожен зможе використовувати електронні водійські права у себе в кабінеті, у смартфоні. І показувати, коли вас зупинили поліцейські, електронні права", - сказав Федоров.