Отечественный производитель электротранспорта Delfast планирует начать производство электрической версии легендарного мотоцикла DNEPR в США. Для популяризации своего бренда фирма выставит свой прототип электробайка Delfast DNEPR на гонки во время Недели скорости в Бонневиле.

В конце июля компания Delfast завершила покупку торговой марки Dnepr и стала владельцем всей интеллектуальной собственности, технологических разработок и проектной документации Dnepr. Все это планируется использовать для возрождения мотоцикла в современном виде и его серийного производства. Главным рынком для новейшего "Днепра" должны стать США.

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Автором электрического байка для соревнований на сухом озере Бонневиль, его главным конструктором и пилотом является украинский спортсмен Сергей Малик. Он попытается установить рекорд скорости и взять первое место на соревнованиях в категории “A Omega”. Соревнования проходят с 7 по 12 августа.

Оригинальный электрический мотоцикл оснащен синхронным электродвигателем EMRAX-228 весом 12 кг с постоянными магнитами. Агрегат производит 50 кВт мощности – 68 лошадиных сил. Двигатель получает энергию от аккумулятора на 12 кВт-ч с 600-вольтовой системой. Максимальный крутящий момент в настоящее время ограничен и составляет 220 Нм.

“Мы очень рады возможности возродить культовый бренд и разработать его модернизированный прототип. Уверен, что модель Delfast-Dnepr Electric достойно представит Украину на легендарных международных соревнованиях", – сказал основатель Delfast Даниил Тонкопий.

Мотоцикл “Днепр” – это дорожный мотоцикл, выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом с 1968 года. Выпуск мотоциклов с этим названием прекратился в 2012 году. Компания Delfast была создана в 2014 году Данилом Тонкопием и Сергеем Денисенко как сервис доставки. Позже компания начала производить свои собственные электрические велосипеды, один из которых даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как электровелосипед с наибольшим запасом хода. Сейчас Delfast поставляет электротранспорт в более чем 40 стран мира.

Фото: Delfast-Dnepr Electric / Autoevolution