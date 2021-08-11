Вітчизняний виробник електротранспорту Delfast планує розпочати виробництво електричної версії легендарного мотоцикла DNEPR у США. Для популяризації свого бренду фірма виставить свій прототип електробайка Delfast DNEPR на перегони під час Тижня швидкості в Бонневілі.

Наприкінці липня компанія Delfast завершила купівлю торгової марки Dnepr та стала власником усієї інтелектуальної власності, технологічних розробок та проєктної документації Dnepr. Усе це планується використати для відродження мотоцикла в сучасному вигляді та його серійного виробництва. Головним ринком для новітнього “Дніпра” має стати США.

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Автором електричного байка для змагань на сухому озері Бонневіль, його головним конструктором та пілотом є український спортсмен Сергій Малик. Він спробує встановити рекорд швидкості та взяти перше місце на змаганнях у категорії “A Omega”. Змагання проходять з 7 по 12 серпня. На рахунку Малика та Delfast вже є кілька досягнень у Бонневілі, здобутих у попередні роки.

Оригінальний електричний мотоцикл оснащений синхронним електродвигуном EMRAX-228 вагою 12 кг з постійними магнітами. Агрегат продукує 50 кВт потужності – 68 кінських сил. Двигун отримує енергію від акумулятора на 12 кВт-год з 600-вольтовою системою. Максимальний крутний момент наразі обмежений і становить 220 Нм.

“Ми дуже раді можливості відродити культовий бренд і розробити його модернізований прототип. Упевнений, що модель Delfast-Dnepr Electric гідно представить Україну на легендарних міжнародних змаганнях”, – сказав засновник Delfast Данило Тонкопій.

Мотоцикл “Дніпро” – це дорожній мотоцикл, що випускався Київським мотоциклетним заводом з 1968 року. Випуск мотоциклів з цією назвою припинився у 2012 році. Компанія Delfast була створена у 2014 році Данилом Тонкопієм та Сергієм Денисенко, як сервіс доставки. Пізніше компанія почала виробляти свої власні електричні двоколісники, один з яких навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як електровелосипед з найбільшим запасом ходу. Зараз Delfast поставляє електротранспорт у більш ніж 40 країн світу.

Фото: Delfast-Dnepr Electric / Autoevolution