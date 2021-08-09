Wuyang-Honda – спільне підприємство японського виробника у Китаї, де дебютував міський скутер Honda U-GO.

Електроскутер Honda U-GO випускається у двох версіях. Базовий варіант оснащений 800-ватним електромотором, а старша версія пропонує 1,2-кіловатний електромотор.

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Базовий U-GO з має максимальну швидкість у 43 км/год, а дорожча модель з 1,2 кіловатним двигуном розганяється до 53 км/год. В обох випадках стандартна батарея забезпечує близько 65 кілометрів пробігу на одному заряді. ЇЇ можна доповнити опційним додатковим блоком такого ж обсягу, збільшивши діапазон пробігу вдвічі – до 130 км.

Дизайн Honda U-GO виконаний у сучасному стилі японського бренду – “простий і чистий”. Скутер оснащений портом для зарядки USB та великим 26-літровим місцем для зберігання під сидінням, а також додатковим місцем для речей під рукою. Також скутер забезпечений РК-дисплеєм, який показує швидкість, відсоток заряду батареї та пробіг.

Маса електричного мопеда становить усього 83 кілограми, але він може перевозити двох дорослих середньої комплекції. Ця річ не тільки практична, але й відносно доступна. Вартість базової моделі U-GO становить 7 499 юанів, що еквівалентно 30 979 гривень (1150 доларів). Це насправді дешевше, ніж деякі електричні велосипеди на ринку.

Фото: електричний скутер Honda U-GO / Honda