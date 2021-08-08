Новинка існує в єдиному екземплярі, тож виробник вирішив не просто продати двоколісник, а виставив його на аукціон.

Serial 1 – суббренд Harley-Davidson для електричних велосипедів, представив першу модель з серії унікальних велосипедів 1-Off Custom. Протягом року виробник випустить ще кілька роверів з неповторним дизайном, кожен з яких буде унікальним і продаватиметься на аукціоні.

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Першою моделлю лінійки 1-Off став електричний велосипед MOSH/CHOPPER у стилі “чоппер”. Він заснований на моделі MOSH/CTY. Його продають на аукціоні на сайті виробника, торги триватимуть до 11 серпня. Найвища ставка на момент підготовки матеріалу становить 5 100 доларів, тоді як звичайний MOSH/CTY коштує 3 799 доларів. При цьому найдорожча модель виробника – RUSH/CTY SPEED, коштує 5 599, тож можна очікувати, що унікальний велосипед буде проданий за вищу суму.

Фото: електровелосипед Serial 1 MOSH/CHOPPER / Serial 1

MOSH/CHOPPER працює від двигуна Brose S Mag, розміщеного в педальному вузлі. Він має потужність у 250 Вт та забезпечує крутний момент у 90 Нм. Мотор допомагає розкручувати педалі, забезпечуючи швидкість у 25 км/год. У ньому є знімна батарея, ремінь Gates Carbon Drive, гідравлічні дискові гальма, 27,5-дюймові колеса з шинами Schwalbe, вбудоване освітлення та приховані дроти для чистоти вигляду. Ємність акумулятора не вказується, але базовий MOSH/CTY використовує батарею потужністю 705 Вт-год, яка дозволяє долати 56–185 км на одному заряді.

Індивідуальні особливості унікального велосипеда включають довге і низьке сидіння зі спинкою, високе кермо та фарбуванням “Street Freak” у стилі 1960-х років.