Новинка существует в единственном экземпляре, поэтому производитель решил не просто продать двухколесник, а выставил его на аукцион.

Serial 1 – суббренд Harley-Davidson для электрических велосипедов, представил первую модель из серии уникальных велосипедов 1-Off Custom. В течение года производитель выпустит еще несколько роверов с неповторимым дизайном, каждый из которых будет уникальным и будет продаваться на аукционе.

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Первой моделью линейки 1-Off стал электрический велосипед MOSH / CHOPPER в стиле “чоппер”. Он основан на модели MOSH / CTY. Его продают на аукционе на сайте производителя, торги продлятся до 11 августа. Самая высокая ставка на момент подготовки материала составляет 5 100 долларов, тогда как обычный MOSH/CTY стоит 3 799 долларов. При этом самая дорогая модель производителя – RUSH/CTY SPEED, стоит 5 599, поэтому можно ожидать, что уникальный велосипед будет продан за более высокую сумму.

Фото: электровелосипед Serial 1 MOSH/CHOPPER / Serial 1

MOSH/CHOPPER работает от двигателя Brose S Mag, размещенного в педальном узле. Он имеет мощность в 250 Вт и обеспечивает крутящий момент в 90 Нм. Мотор помогает раскручивать педали, обеспечивая скорость в 25 км/ч. В нем есть съемная батарея, ремень Gates Carbon Drive, гидравлические дисковые тормоза, 27,5-дюймовые колеса с шинами Schwalbe, встроенное освещение и скрытые провода для чистоты вида. Емкость аккумулятора не указывается, но базовый MOSH/CTY использует батарею мощностью 705 Вт-ч, которая позволяет преодолевать 56-185 км на одном заряде.

Индивидуальные особенности уникального велосипеда включают длинное и низкое сиденье со спинкой, высокий руль и окраской “Street Freak” в стиле 1960-х годов.