Речь о горном велосипеде от Volkswagen.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen известен во всем мире, благодаря своим автомобилям. Менее известен продовольственный бизнес компании – она выпускает сосиски и кетчупы. А в каталогах фирменных аксессуаров можно найти не только одежду, обувь, часы и очки, но и технику, включая новый одноподвесный горный велосипед.

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15,1-килограммовый велосипед называется GTI, без упоминания Golf или Polo, которые обычно носят эту аббревиатуру (Grand Touring Injection). Ему также не хватает некоторых знаковых элементов автомобилей с шильдой GTI-сидений, обтянутых клетчатой тканью, красных тормозных суппортов или даже переключателя скоростей в форме мяча для гольфа. Зато велосипед может похвастаться особой тормозной системой. В отличие от многих других автомобилей этого ценового диапазона, которые используют дисковые тормоза с кабельным управлением, двухколесный Volkswagen оснащен гидравлическими дисковыми тормозами.

Хотя велосипед не имеет таких же красных тормозных суппортов, как автомобиль, он имеет рубиново-красные 29-дюймовые колеса. Колеса снабжены набором шин WTB Ranger и также могут использоваться с бескамерными покрышками.

Переключение передач осуществляется с помощью 27-скоростной трансмиссии Shimano. Немного странно, что спереди установлена не моно звезда, поскольку эта тенденция быстро становится отраслевым стандартом. Как и электрические велосипеды.

Алюминиевая рама предусматривает только переднюю подвеску, амортизаторы которой имеют ход в 120 миллиметров и функцию блокировки, которая временно останавливает сжатие подвески.

Немецкий автопроизводитель вскоре примет заказы на велосипед GTI через свои интернет-магазины. Стоимость педальной новинки Volkswagen составляет 700 евро и такая цена сравнима с детским беговелом от Bentley.

Фото: горный велосипед Volkswagen GTI / Volkswagen