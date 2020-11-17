Как и можно было ожидать, прайсы оказались не из дешевых.

Что стало неожиданностью, так это существенные изменения в дизайне. От винтажной ауры концепта, дебютировавшего около трех недель назад, не осталось и следа.

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В прошлом месяце компания Harley-Davidson анонсировала суб-бренд Serial 1, под которым будут выпускаться электрические велосипеды. Сегодня производитель обнародовал все подробности о серийной модели. На сайте компании представлены четыре модели: Rush, Rush Step-Thru с низкой рамой, Rush Speed и Mosh.

Как и ожидалось, эти городские байки не будут дешевыми. Цены варьируются от 3399 до 4999 долларов, что больше, чем некоторые электрические скутеры и даже мотоциклы. Все велосипеды оснащены двумя двигателя: 250-ваттным электромотором и ногам велосипедиста.

Каждая модель поставляется в четырех различных размерах рамы. Модель начального уровня, которая называется MOSH/CTY поставляется со съемным аккумулятором мощностью 529 Вт*ч, диапазон которого составляет от 56 до 169 километров. Полная зарядка занимает 4,75 часа (или 2,6 часа на 75% заряда). Serial 1 отмечает, что оценки дальности имеют широкий диапазон, поскольку зависят от режима движения и рельефа местности.

Фото: електричні велосипеди Serial 1 Rush/CTY / Serial 1

Моделі RUSH/CTY мають додатковий 1,5-дюймовий світлодіодний екран, що відображає такі дані, як швидкість, одометр та рівень заряду акумулятора. Пропонується в трьох варіантах: стандартний, Step-Through без верхньої поперечини рами, і Speed – топова модель з максимальною швидкістю у 45 км/год, тоді як у решти цей показник обмежений на 32 км/год.

Фото: концепт электрического велосипеда Serial 1 от Harley-Davidson / Harley-Davidson

Серийные модели выглядят заметно отличными от концепта. Производственной версии не хватает шикарного руля из полированного металла, шнурованной обмотки белых шин и кожаного сиденья, хотя не исключена возможность того, что все это можно будет заказать из каталога дополнительных опций, по аналогии с мотоциклами Harley-Davidson. Велосипеды уже можно заказать в США и Германии, покупатели получат электробайки летом 2021 года.