Як і можна було очікувати, прайси виявились не з дешевих.

Що стало несподіванкою, так це істотні зміни в дизайні. Від вінтажної аури концепту, що дебютував близько трьох тижнів тому, не залишилось і сліду.

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Минулого місяця компанія Harley-Davidson анонсувала суб-бренд Serial 1, під яким випускатимуться електричні велосипеди. Сьогодні виробник оприлюднив усі подробиці про серійні моделі. На сайті компанії представлено чотири моделі: Rush, Rush Step-Thru з низькою рамою, Rush Speed та Mosh.

Як і очікувалось, ці міські байки не будуть дешевими. Ціни варіюються від 3399 до 4999 доларів, що більше, ніж деякі електричні скутери і навіть мотоцикли. Всі вони велосипеди мають два рушія: 250-ватний електромотор та ноги вершника.

Кожна модель поставляється в чотирьох різних розмірах рами. Модель початкового рівня, яка називається MOSH/CTY, постачається зі зйомним акумулятором потужністю 529 Вт*год, діапазон якого становить від 56 до 169 кілометрів. Повне заряджання займає 4,75 години (або 2,6 години на 75% заряду). Serial 1 зазначає, що оцінки дальності мають широкий діапазон, оскільки залежать від режиму руху та рельєфу місцевості.

Фото: електричні велосипеди Serial 1 Rush/CTY / Serial 1

Моделі RUSH/CTY мають додатковий 1,5-дюймовий світлодіодний екран, що відображає такі дані, як швидкість, одометр та рівень заряду акумулятора. Пропонується в трьох варіантах: стандартний, Step-Through без верхньої поперечини рами, і Speed – топова модель з максимальною швидкістю у 45 км/год, тоді як у решти цей показник обмежений на 32 км/год.

Фото: концепт електричного велосипеда Serial 1 від Harley-Davidson / Harley-Davidson

Серійні моделі виглядають помітно відмінними від концепту. Виробничій версії не вистачає шикарного керма з полірованого металу, шнурованої обмотко, білих шин та шкіряного сидіння, хоча не виключена можливість того, що все це можна буде замовити з каталогу додаткових опцій, за аналогією з мотоциклами Harley-Davidson. Велосипеди вже можна замовити у США та Німеччині, покупці отримають електробайки влітку 2021 року.