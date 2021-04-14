Британский производитель велосипедов считает, что нишевые ультралюксовые велосипеды найдут своих покупателей и хочет стать велосипедным Rolls-Royce, Bentley или Aston Martin.

Несмотря на широкое применение карбона, возможно, уместнее будет сравнивать велосипед Extans Akhal с британскими суперкарами McLaren, хотя использование драгоценных металлов все же больше присуще таким брендам, как Rolls-Royce, Bentley или Aston Martin. Так или иначе, компания Extans предлагает три версии велосипеда Akhal, самая дешевая из которых стоит 14 900 фунтов – 573 300 гривен.

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Линейка модели Akhal включает версии Shadow и Shine, а также только что представленную Sheen. Первые две, будут выпущены лимитированной серией по 99 велосипедов, а тираж последней, ограничен 19 экземплярами. Велосипед Extans Akhal Sheen украшен 24-каратными золотыми акцентами.

Sheen имеет сплошную карбоновую раму, а рулевой стакан, кронштейны крепления втулки заднего колеса и место соединения со штырем сиденья фрезерованные из одной алюминиевой заготовки. Также крепления сиденья и руль изготовлены из карбона, что является знаком “придирчивой точности и внимания к деталям”, говорят в Extans.

Компоненты велосипеда включают тормоза Shimano Dura Ace BR-R9100, карбоновые колеса Mavic Ellipse Pro с шинами Pirelli P Zero, тканевое седло ALM Ultimate Shallow, кривошип Shimano Alfine и трансмиссию Gates Carbon Drive CDX. Благодаря применению карбона, Sheen весит всего 9,5 килограммов.

Рама одноразмерная и подходит для райдеров ростом от 170 до 195 сантиметров. Extans не называет точную стоимость новинки и не сообщает, смогут ли покупатели персонализировать свой велосипед, как это возможно с Shadow и Shine. При этом базовая версия Shine, как отмечалось, стоит 14 900 фунтов, а версия Shadow – 18 800 фунтов, что соответствует почти 723 000 гривен.