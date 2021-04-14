Британський виробник велосипедів вважає, що нішеві ультралюксові велосипеди знайдуть своїх покупців і хоче стати велосипедним Rolls-Royce, Bentley чи Aston Martin.

Зважаючи на широке застосування карбону, можливо, доречніше буде порівнювати велосипед Extans Akhal з британськими суперкарами McLaren, хоча використання коштовних металів все ж більше притаманне таким брендам, як Rolls-Royce, Bentley чи Aston Martin. Так чи інакше, компанія Extans пропонує три версії велосипеда Akhal, найдешевша з яких коштує 14 900 фунтів – 573 300 гривень.

Дивіться також: Оголошено ціни на електричні велосипеди Harley-Davidson Serial 1

Лінійка моделі Akhal включає версії Shadow та Shine, а також щойно представлену Sheen. Перші дві будуть випущені лімітованою серією по 99 велосипедів, а тираж останньої обмежений 19 примірниками. Велосипед Extans Akhal Sheen прикрашений 24-каратними золотими акцентами.

Sheen має суцільну карбонову раму, а рульовий стакан, кронштейни кріплення втулки заднього колеса та місце з'єднання зі штирем сидіння фрезеровані на з однієї алюмінієвої заготовки. Також кріплення сидіння та кермо виготовлені з карбону, що є знаком “прискіпливої ​​точності та уваги до деталей”, кажуть в Extans.

Компоненти велосипеда включають гальма Shimano Dura Ace BR-R9100, карбонові колеса Mavic Ellipse Pro з шинами Pirelli P Zero, тканинне сідло ALM Ultimate Shallow, кривошип Shimano Alfine та трансмісію Gates Carbon Drive CDX. Завдяки застосуванню карбону, Sheen важить лише 9,5 кілограмів.

Рама однорозмірна і підходить для райдерів зростом від 170 до 195 сантиметрів. Extans не називає точну вартість новинки та не повідомляє, чи зможуть покупці персоналізувати свій велосипед, як це можливо з Shadow та Shine. При цьому базова версія Shine, як зазначалось, коштує 14 900 фунтів, а версія Shadow – 18 800 фунтів, що відповідає майже 723 000 гривень.