Мова про гірський велосипед від Volkswagen.

Німецький автовиробник Volkswagen знаний у всьому світі, завдяки своїм автомобілям. Менш відомий продовольчий бізнес компанії – вона випускає сосиски та кетчупи. А у каталогах фірмових аксесуарів можна знайти не лише одяг, взуття, годинники та окуляри, а й техніку, включаючи новий однопідвісний гірський велосипед.

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15,1-кілограмовий велосипед називається GTI, без згадування Golf чи Polo, які зазвичай носять цю абревіатуру (Grand Touring Injection). Йому також бракує деяких знакових елементів автомобілів з шильдою GTI – сидінь, обтягнутих картатою тканиною, червоних гальмівних супортів чи навіть перемикача швидкостей у формі м'яча для гольфу. Натомість велосипед може похвалитись особливою гальмівною системою. На відміну від багатьох інших велосипедів цього цінового діапазону, які використовують дискові гальма з кабельним керуванням, двоколісник Volkswagen оснащений гідравлічними дисковими гальмами.

Хоча велосипед не має таких самих червоних гальмівних супортів, як автомобіль, він має рубіново-червоні 29-дюймові колеса. Колеса споряджені набором шин WTB Ranger і також можуть використовуватись з безкамерними покришками.

Перемикання передач здійснюється за допомогою 27-швидкісної трансмісії Shimano. Трохи дивно, що спереду встановлена не моно зірка, оскільки ця тенденція швидко стає галузевим стандартом. Як і електричні велосипеди.

Алюмінієва рама передбачає лише передню підвіску, амортизатори якої мають хід у 120 міліметрів та функцію блокування, яка тимчасово зупиняє стискання підвіски.

Німецький автовиробник незабаром прийматиме замовлення на велосипед GTI через свої інтернет-магазини. Вартість педальної новинки Volkswagen становить 700 євро і така ціна порівняна з дитячим біговелом від Bentley.

Фото: гірський велосипед Volkswagen GTI / Volkswagen