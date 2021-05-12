Скромною, за мірками покупців автомобілів британської марки, звісно.

Двоколісний Bentley для трирічних коштує 450 фунтів стерлінгів, це 17 580 гривень за поточним курсом обміну.

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Призначений для дітей віком від 3 років, новий велосипед увійшов до каталогу розкішних товарів разом із триколісником Trike. І Хоча дитячий транспорт від Bentley недешевий, не можна сказати, що він надмірно дорогий. Тим більше, при подібній увазі до деталей.

Елегантно вигнуті рами, карбонові деталі, матове кермо, шкіряне сидіння, логотип Bentley та вентильвані гальма – при всій простоті баланс-байків, вони можуть бути стильними і навіть технологічними.

Рама виконана з магнієвого сплаву і важить лише 650 грамів, хоча може витримати навантаження до 35 кілограмів. Алюмінієві 12-дюймові колеса підтримують “високий ступінь спорядженої ваги, але не додають значної маси велосипеду”, стверджує Bentley.

Bentley Balance Bike доступний у кольорах Sequin Blue, Onyx, Glacier White або Dragon Red – блакитному, чорному, білому та червоному, відповідно. Двоколісник коштує 450 фунтів стерлінгів, а триколісний Trike обійдеться покупцям з Великобританії у 395 фунтів – 15 425 гривень.

Фото: Bentley Balance Bike та Bentley Trike / Bentley