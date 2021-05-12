Скромную по меркам покупателей автомобилей британской марки, конечно.

Двухколесный Bentley для трехлетних стоит 450 фунтов стерлингов, это 17 580 гривен по текущему курсу обмена.

Также интересно: Велосипед Extans Akhal имеет настоящую позолоту на раме

Предназначенный для детей от 3 лет, новый велосипед вошел в каталог роскошных товаров вместе с трехколесником Trike. И хотя детский транспорт от Bentley недешевый, нельзя сказать, что он чрезмерно дорогой. Тем более, при подобном внимании к деталям.

Элегантно изогнутые рамы, карбоновые детали, матовый руль, кожаное сиденье, логотип Bentley и вентилируемые тормоза – при всей простоте баланс-байков, они могут быть стильными и даже технологичными.

Рама выполнена из магниевого сплава и весит всего 650 граммов, хотя может выдержать нагрузку до 35 килограммов. Алюминиевые 12-дюймовые колеса поддерживают "высокую степень снаряженного веса, но не добавляют значительной массы велосипеду", утверждает Bentley.

Bentley Balance Bike доступен в цветах Sequin Blue, Onyx, Glacier White или Dragon Red – голубом, черном, белом и красном, соответственно. Двухколесники стоят 450 фунтов стерлингов, а трехколесный Trike обойдется покупателям из Великобритании в 395 фунтов – 15 425 гривен.

Фото: Bentley Balance Bike та Bentley Trike / Bentley