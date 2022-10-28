Старый УАЗ-452Д получил кузовные панели и детали салона от Mitsubishi Pajero Sport. Кроме того, японский внедорожник стал донором двигателя и коробки.

Во Львове обнаружен очень необычный микроавтобус повышенной проходимости. Он сочетает в себе черты "Буханки" УАЗ-452Д и Mitsubishi Pajero Sport. Подробности авто раскрыли на одной из досок объявлений.

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За основу взят старый УАЗ-452Д 1981 года, но его передняя часть переделана с использованием деталей японского внедорожника. В Mitsubishi Pajero Sport взяли фары, радиаторную решетку и переднюю дверь.

Кроме того, японская модель стала донором салона: у нее позаимствовали руль, переднюю панель, приборы, кресла первого ряда. Кроме того, УАЗ "Буханка" теперь оборудован кондиционером, регулировкой рулевой колонки, подушкой водителя безопасности и люком в крыше. Есть даже аудиосистема с мультимедиа и камерой заднего вида.

Тюнинг УАЗ также включает установку 3,0-литрового бензинового V6 Mitsubishi мощностью 178 к. с., дополненного ГБО. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП, сохранённый и полный привод. Улучшить управляемость призваны усилитель руля, ABS и антипробуксовочная система.

В настоящее время оригинальный внедорожник выставлен на продажу. За автомобили с пробегом 200 тыс. км просят 23 000 долларов.