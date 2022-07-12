Вагонами-автомобилевозами Укрзализныци с начала лета перевезено более 1 200 авто.

Укрзализныця отчитывается, что с начала лета перевезла в вагонах-автомобилевозах более 1 200 автомобилей.

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В частности, самыми популярными направлениями для перевозки стали Львов – Днепр и обратно, а также Ужгород – Киев и обратно. Вагоны-автомобилевозы Укрзализныци курсируют также в направлениях Киев – Львов – Киев, Львов – Харьков – Львов и Одесса – Львов – Одесса.

Автомобилевозы курсируют в составе пассажирских поездов, в один вагон вмещаются 8 автомобилей. Оформить перевозку автомобиля можно в кассах вокзалов, а стоимость зависит от веса автомобиля и направления перевозки, и стартует от 1 200 гривен за тонну веса.