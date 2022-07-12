Вагонами-автомобілевозами Укрзалізниці від початку літа перевезено понад 1200 авто.

Укрзалізниця звітує, що від початку літа перевезла у вагонах-автомобілевозах понад 1200 автівок.

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Зокрема, найпопулярнішими напрямками для перевезення стали Львів — Дніпро та зворотно, а також Ужгород — Київ та зворотно. Вагони-автомобілевози Укрзалізниці курсують також у напрямках Київ — Львів — Київ, Львів — Харків — Львів та Одеса — Львів — Одеса.

Автомобілевози курсують у складі пасажирських поїздів, до одного вагона вміщуються 8 автомобілів. Оформити перевезення автівки можна в касах вокзалів, а вартість залежить від ваги автівки та напрямку перевезення, і стартує від 1200 гривень за тонну ваги.