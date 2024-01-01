Украинцы стали значительно реже платить штрафы за нарушение ПДД

735 384 новых долгов за неуплаченные штрафы ПДД зафиксировал в прошлом году по данным Единого реестра должников Опендатабот. Почти 83% всех должников мужчины, одновременно доля женщин растет ежегодно. Больше всего долгов зафиксировали в Днепропетровской области и Киеве.

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С 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не были оплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн. штрафов по состоянию на конец прошлого года.

Количество производств из-за неуплаченных штрафов стабильно растет. На 33% долгов увеличилось в прошлом году, а по сравнению с периодом до объявления украинской властью военного положения - аж в 2,4 раза.

83% должников по штрафам ПДД в прошлом году - мужчины. Почти половина производств, открытых в 2024, приходится на мужчин 25-45 лет. В то же время доля нарушений среди женщин растет год от года. Если в 2021 году таких производств было лишь 9%, то сейчас увеличилось до 17%. Заметим, что без информации об общем количестве активных водителей в Украине невозможно прийти к выводу, что мужчины или женщины нарушают чаще.

10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировали на Днепропетровщине. Почти столько же (10,3%) производств открыто в столице. Тройку лидеров закрывает Одесская область - 7,8%.

За последний год во всех областях кроме Харьковской (-2%) произошел прирост нарушений ПДД. Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины - на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской - +57%.

В 3 раза, в среднем, стало больше просроченных и неуплаченных штрафов по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост в Закарпатской области - аж в 5 раз. В Одесской и Тернопольской областях - почти в 4 раза. Уменьшилось производств на Луганщине (-89.7%), Донетчине (-30.4%) и Херсонщине (-27.2%). Стоит заметить, что достоверных данных с этих территорий не существует.