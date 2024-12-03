Украинцы восстановили 67 тысяч водительских удостоверений

За первые одиннадцать месяцев 2024 года сервисные центры МВД по всей Украине восстановили 66 913 водительских удостоверений после потери или похищения. Из них 368 – с получением в электронной форме без использования пластикового бланка.

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Статистика свидетельствует, что граждане периодически попадают в такие неприятные обстоятельства. Бывают случаи, когда водительское возможно потерять, случайно повредить, или же стать жертвой грабителей. Также качество бланков не всегда хорошее и "права" со временем становятся "нечитабельными". В таких ситуациях не стоит паниковать, ведь водительские документы легко и быстро возможно восстановить онлайн без личного обращения в сервисный центр МВД.

Заказ удостоверения онлайн доступен в Кабинете водителя и в приложении Дия. Для этого необходимо авторизоваться, заполнить все поля, оплатить услугу и выбрать удобный способ получения. Готовый документ водитель получает в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты на территории Украины. Стоимость услуги – 572 грн, также может быть начислена комиссия банка, которая оплачивается отдельно. Логистические расходы почтовым перевозчиком обойдутся ориентировочно 294 грн. Также имеется возможность заказать курьерскую доставку.

Если водительское удостоверение было похищено, лицо должно сообщить территориальный орган Национальной полиции и получить соответствующий документ (справку) на основании которого будет восстановлено водительское. Напоминаем, что во время действия военного медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательной.

По желанию, возможно получить только электронное водительское, без физического бланка. Электронные документы содержат свои серии и номера и отображаются в электронных реестрах. Срок предоставления услуги восстановления водительского удостоверения: до 10 рабочих дней на обработку заявки и до 10 дней занимают логистические операции.