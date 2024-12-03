Українці відновили 67 тисяч посвідчень водія

За перші одинадцять місяців 2024 року сервісні центри МВС по всій Україні відновили 66 913 посвідчень водія після втрати або викрадення. Із них 368 – з отриманням в електронній формі без використання пластикового бланка.

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Статистика свідчить, що громадяни періодично потрапляють у такі неприємні обставини. Стаються випадки, коли водійське можливо загубити, випадково пошкодити, або ж стати жертвою грабіжників. Також якість бланків не завжди гарна і «права» з часом стають «нечитабельні». У таких ситуаціях не варто панікувати, адже водійські документи легко та швидко можливо відновити онлайн без особистого звернення до сервісного центру МВС.

Замовлення посвідчення онлайн доступне у Кабінеті водія та в застосунку Дія. Для цього необхідно авторизуватися, заповнити всі поля, сплатити за послугу та обрати зручний спосіб отримання. Готовий документ кермувальник отримує в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти на території України. Вартість послуги – 572 грн, також може бути нарахована комісія банку, яка сплачується окремо. Логістичні витрати поштовим перевізником обійдуться орієнтовно 294 грн. Також наявна можливість замовити кур’єрську доставку.

Якщо посвідчення водія було викрадено, особа має повідомити територіальний орган Національної поліції та отримати відповідний документ (довідку) на підставі якого буде відновлено водійське. Нагадуємо, що під час дії воєнного медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

За бажанням, можливо отримати тільки електронне водійське, без фізичного бланка. Електронні документи містять свої серії та номери й відображаються в електронних реєстрах. Термін надання послуги відновлення посвідчення водія: до 10 робочих днів на опрацювання заявки та до 10 днів займають логістичні операції.