Для этого понадобился мощный экскаватор.

Заброшенные российскими оккупантами танки, застрявшие в мягкой земле, украинцы откопали, сообщают в Генштабе ВСУ.

Колонна танков решила пойти в обход, не по твердому покрытию, но застряла. Несколько тяжелых машин "засадили" чуть ли не по башню.

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"Горячие" головы из местных хотели их сжечь, чтобы враг не отбил. Но профессиональные военные не дали. "Подсохнет – будут наши. А полезут забирать – сожжем вместе с танками", – сказали.

Подсохли, откопали, поставили в строй. Теперь будут бить бывших российских хозяев.