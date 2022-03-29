Для цього знадобились потужні екскаватори.

Кинуті російськими окупантами танки, які застрягли в м'якій землі, українці відкопали, повідомляють в Генштабі ЗСУ.

Колона танків вирішили піти в обхід, не по твердому покриттю, але застряли. Кілька важких машин "засадили" ледь не по башти.

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"Гарячі" голови з місцевих хотіли їх спалити, щоб ворог не відбив. Але професійні військові не дали. "Підсохне - будуть наші. А полізуть забирати – спалимо разом з танками", – сказали.

Підсохло, відкопали, поставили в стрій. Тепер будуть бити колишніх російських хазяїв.