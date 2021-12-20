Для списания своего автомобиля стоит лишь подать соответствующее заявление в любой Сервисный центр МВД. Процедура бесплатная и займет около 15 минут.

С начала 2021 года украинцы сняли с учета для выбраковки более 15 тысяч авто. В большинстве – легковые автомобили. Для чего это делают и какие модели чаще всего "списывали" украинцы, проанализировала команда Института исследований авторынка.

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С января по ноябрь 2021 года в связи с выбраковкой было снято с учета 15 056 транспортных средств – легковых, грузовиков и автобусов. 54% из них принадлежали физическим лицам, остальные 46 – юридическим (частным фирмам и государственным организациям). Большинство "списанных" транспортных средств были легковыми (64%). Средний возраст транспортных средств, выбракованных в течение января – ноября – 24,8 года.

Динамика снятия с учета транспортных средств в связи с выбраковкой в течение января – ноября 2021 года. Черное – автобусы; синее – грузовики; красное – легковушки.

Самыми популярными среди "утилизированных" моделей в 2021 году были транспортные средства советского, российского и украинского производства. В топ-30 выбракованных машин отсутствуют автомобили производства других стран.

ТОП-30 выбракованных моделей транспортных средств в течение января – ноября 2021 года

Количество выбракованных транспортных средств росло почти ежемесячно в течение 2021 года. Суммарное количество таких ТС в течение января – ноября 2021 года оказалась почти на 40% больше, чем в 2020. На это может быть несколько причин:

Камеры автофиксации. Люди опасаются потенциальных проблем, которые могут появиться в случае, если автомобиль фактически будет сдан "на металлолом", однако будет числиться в базе Сервисных центров. Или же вместо утилизации продолжит ездить по дорогам, "собирая" штрафы для предыдущего владельца авто.

С введением новых условий налогообложения импорта, старые автомобили советской эпохи все больше теряют ценность. То, что раньше "возвращали к жизни" любой ценой, сейчас ремонтировать экономически невыгодно. Эта часть украинского автопарка замещается хоть подержанными, но все же более новыми безопасными и экологичными автомобилями иностранного производства.

Те же новые правила растаможки снизили ценность документов на автомобиль. Раньше из-за закрытости авторынка были популярными разнообразные схемы, когда автомобили покупали "под документы". Сейчас ценность документов, особенно на подержанные автомобили, снизилась практически до нуля.

Поскольку почти половину из всех транспортных средств выбраковывают юридические лица, это может быть следствием массовых инвентаризаций и упорядочений имущества как частных, так и государственных организаций.

Впрочем, реальное количество транспорта, который выбыл из эксплуатации, в разы больше, отмечают эксперты Института исследований авторынка. По их оценкам, ежегодно в Украине из движения выбывают несколько сотен тысяч ТС. Такие выводы можно сделать из того, что уровень автомобилизации в Украине растет несущественно. Следовательно, количество автомобилей, которые украинцы перестают регулярно эксплуатировать, примерно равно количеству "свежих" автомобилей, пополняющих отечественный автопарк, – около 600 тысяч ежегодно.

Где и как "заканчивают" свою жизнь отработавшие свое транспортные средства, можно только догадываться. Как правило, их разбирают и распродают на запчасти или просто сдают на металлолом.