Для списання свого автомобіля варто лише подати відповідну заяву до будь-якого Сервісного центру МВС. Процедура безкоштовна та займе близько 15 хвилин.

З початку 2021 року українці зняли з обліку для вибракування понад 15 тисяч авто. У більшості — легкові автомобілі. Для чого це роблять та які моделі найчастіше "списували" українці, проаналізувала команда Інституту досліджень авторинку.

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Із січня по листопад 2021 року у зв’язку з вибракуванням було знято з обліку 15 056 транспортних засобів — легковиків, вантажівок та автобусів. 54% із них належали фізичним особам, решту 46 — юридичним (приватним фірмам та державним організаціям). Більшість "списаних" транспортних засобів були легковими (64%). Середній вік транспортних засобів, вибракуваних протягом січня-листопада — 24,8 роки.

Динаміка зняття з обліку транспортних засобів у зв’язку з вибракуванням протягом січня-листопада 2021 року. Чорне – автобуси; синє – вантажівки; червоне – легкові.

Найпопулярніші серед "утилізованих" моделей у 2021 році були транспортні засоби радянського, російського та українського виробництва. У топ-30 вибракуваних машин відсутні автомобілі виробництва інших країн.

ТОП-30 вибракуваних моделей транспортних засобів протягом січня-листопада 2021 року

Кількість вибракуваних транспортних засобів зростала майже щомісяця протягом 2021 року. Сумарна кількість таких ТЗ протягом січня-листопада 2021 року виявилася майже на 40% більшою, ніж у 2020. На це може бути кілька причин:

Камери автофіксації. Люди остерігаються потенційних проблем, що можуть з’явитися у разі, якщо автомобіль фактично буде зданим "на металобрухт", проте буде числитися в базі Сервісних центрів. Або ж замість утилізації продовжить їздити по дорогах, "збираючи" штрафи для попереднього власника авто.

Із запровадженням нових умов оподаткування імпорту, старі автомобілі радянської епохи все більше втрачають цінність. Те, що раніше "повертали до життя" будь-якою ціною, зараз ремонтувати економічно невигідно. Ця частина українського автопарку заміщується хоч вживаними, проте все ж новішими безпечнішими та екологічними автомобілями іноземного виробництва.

Ті ж нові правила розмитнення знизили цінність документів на автомобіль. Раніше через закритість авторинку були популярними різноманітні схеми, коли автомобілі купували "під документи". Зараз цінність документів, особливо на старі автомобілі, знизилася практично до нуля.

Оскільки майже половину з усіх транспортних засобів вибраковують юридичні особи, це може бути наслідком масових інвентаризацій та впорядкувань майна як приватних, так і державних організацій.

Втім, реальна кількість транспорту, що вибув з експлуатації, в рази більша, наголошують експерти Інституту досліджень авторинку. За їх оцінками, щорічно в Україні з руху вибуває кілька сотень тисяч ТЗ. Такі висновки можна зробити з того, що рівень автомобілізації в Україні зростає несуттєво. Отже кількість автомобілів, які українці перестають регулярно експлуатувати, приблизно рівна кількістю "свіжих" автомобілів, що поповнюють вітчизняний автопарк — близько 600 тисяч щорічно.

Де і як "завершують" своє життя транспортні засоби, що відпрацювали своє, можна лише здогадуватися. Як правило їх розбирають та розпродають на запчастини або просто здають на металолом.