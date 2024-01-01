Украинская ассоциация футбола и АВТ Бавария объявляют о начале сотрудничества

Компания АВТ Бавария, официальный представитель BMW Group и официальный импортер автомобилей Aston Martin, Alpina, INEOS в Украине и Украинская ассоциация футбола объявляют о старте четырехлетнего партнерства.

Кроме организационного и маркетингового сотрудничества, которые, безусловно, важны в экономической эффективности каждого бизнеса, ключевым аспектом данного партнерства становится социальная составляющая.

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Эрик Бернинг, генеральный директор АВТ Бавария, выразил свою радость по поводу этого партнерства: "Для нашей компании большая честь поддержать украинских футболистов накануне Евро-2024, когда мы все будем болеть за их победы на футбольных полях Германии. Мы верим в силу спорта и вдохновения, которое он приносит. Национальная сборная команда Украины по футболу – это символ единства и надежды для всей страны, и мы рады способствовать их успехам, обеспечивая лучшие условия для передвижения".

Андрей Шевченко, Президент Украинской ассоциации по футболу, также прокомментировал новое партнерство: "Сотрудничество с компанией АВТ Бавария является важным шагом для команды УАФ, стремящейся к надежному и прозрачному партнерству. Среди партнеров автомобильного сегмента именно бренд BMW зарекомендовал себя как ответственный бизнес с проукраинской позицией. Ведь с начала полномасштабной войны, оставив рынок страны-агрессора, АВТ Бавария в сотрудничестве с United24 направила значительную сумму средств на нужды Украины. Мы благодарны АВТ Бавария за их поддержку и веру в украинский футбол и уверен, что вместе мы сможем способствовать в достижении крупнейших побед нашей страны!".

Партнерство между Украинской ассоциацией футбола и компанией АВТ Бавария является свидетельством прочных связей между бизнесом и спортом в Украине. Благодаря поддержке АВТ Бавария, Украинская сборная по футболу сможет пользоваться современными и надежными автомобилями BMW, что обеспечит максимальный комфорт и безопасность путешествий команды.