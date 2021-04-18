Международный холдинг "Модерн-Экспо", который специализируется на изготовлении оборудования для ритейла, создал концепт для эффективной доставки заказов до потребителя.

Mebius – новая разработка украинской компании. Представляет собой робота-доставщика с автоматизированным управлением, созданная для обеспечения быстрой и удобной доставки товара клиенту.

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Система представлена ​​инновационным электрическим терминалом на автоуправлении с емкостью для товаров и двумя дронами-помощниками. Разработка позволяет получателям выбирать удобное время и место доставки, а также отслеживать отправление в режиме реального времени.

Концепт состоит из платформы со всеми необходимыми датчиками, системы управления и сменного модуля для товаров (с батарейками).

"Спрос на автоматизированную доставку товаров постоянно растет, а сама отрасль развивается очень стремительно. Очевидно, автономные роботизированные системы на автоуправлении быстро вытесняют физических курьеров", – отмечают в компании.

Благодаря системе компьютерной синхронизации, самоуправляемые устройства могут объединяться в колонны или, при необходимости, разъединяться.

Mebius — это умная высокотехнологичная служба, способная решить проблему доставки "последней мили", которая является самым дорогим и сложным этапом всей логистической цепи.