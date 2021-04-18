Міжнародний холдинг "Модерн-Експо", котрий спеціалізується на виготовленні обладнання для рітейлу, створив концепт для ефективної доставки замовлень до споживача.

Mebius — нова розробка української компанії. Являє собою робота-постачальника з автоматизованим керуванням, створена для забезпечення швидкої та зручної доставки товару клієнту.

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Система представлена інноваційним електричним терміналом на автоуправлінні з ємністю для товарів та двома дронами-помічниками. Розробка дозволяє одержувачам вибирати зручний час і місце доставки, а також відстежувати відправлення у режимі реального часу.

Концепт складається із платформи з усіма необхідними датчиками, системи управління та змінного модуля для товарів (з батарейками).

"Попит на автоматизовану доставку товарів постійно зростає, а сама галузь розвивається надто стрімко. Очевидно, автономні роботизовані системи на автоуправлінні швидко витісняють фізичних кур’єрів", — зазначають у компанії.

Завдяки системі комп’ютерної синхронізації, самокеровані пристрої можуть об’єднуватися в колони або, при потребі, роз’єднуватися.

Mebius — це розумна високотехнологічна служба, здатна вирішити проблему доставки "останньої милі", яка є найдорожчим і найскладнішим етапом усього логістичного ланцюга.