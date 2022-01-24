Украинская компания Intellias представила на международной выставке технологий и электроники CES в Лас-Вегасе концепт самобалансирующегося мотоцикла.

Как сообщается на сайте компании, функционал технологии делает ее полноценным помощником водителя и позволяет автономно управлять транспортным средством на низкой скорости.

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Мотоцикл оснащен специальными датчиками, следящими за движением. Автоматизированная система следит за углом отклонения вертикальной оси и скоростью падения и корректирует положение мотоцикла, двигая руль в нужном направлении.

“Такая система значительно упростит жизнь, например, начинающим водителям, которым сложно удерживать равновесие при медленном движении. Также стабильность при движении на умеренной скорости особенно важна в мегаполисах с медленным трафиком, – отмечают разработчики.

Передовая технология, разработанная инженерами Intellias, позволяет мотоциклу даже двигаться рядом с водителем.