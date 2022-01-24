Українська компанія Intellias представила на міжнародній виставці технологій та електроніки CES у Лас-Вегасі концепт самобалансуючого мотоцикла.

Як повідомляється на сайті компанії, функціонал технології робить її повноцінним асистентом водія та дозволяє автономно керувати транспортним засобом на низькій швидкості.

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Мотоцикл оснащений спеціальними датчиками, які стежать за рухом. Автоматизована система стежить за кутом відхилення від вертикальної осі та швидкістю падіння та коригує положення мотоцикла, рухаючи кермо у потрібному напрямку.

“Така система значно спростить життя, наприклад, водіям-початківцям, яким складно утримувати рівновагу при повільному русі. Також стабільність при русі на помірній швидкості особливо важлива у мегаполісах з повільним трафіком”, - зазначають розробники.

Передова технологія, розроблена інженерами Intellias, дозволяє мотоциклу навіть рухатися поряд із водієм.