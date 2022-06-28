Использование несертифицированных приборов, не прошедших проверку в установленный инструкцией срок, является незаконным. Документы, составленные на основе данных таких приборов, подлежат отмене.

25.04.2022 сотрудники полиции остановили водителя и попросили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель согласился. Осмотр проводился с помощью газоанализатора Drager Alcotest 6820. Результаты осмотра отразили наличие алкоголя в организме водителя. Материалы передали на рассмотрение суда.

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Суд исследовал, что инструкцией по эксплуатации газоанализатора Drager Alcotest 6820 определено, что условием правильной работы прибора является проверка калибровки, которая должна проводиться каждые шесть месяцев.

Из приведенного следует, что техническое обслуживание (проверка калибровки) данного прибора должно проводиться каждые шесть месяцев, согласно требованиям инструкции по эксплуатации данного технического средства. При этом, из материалов дела суд выяснил, что указанный газоанализатор Drager Alcotest 6820 в последний раз проходил проверку калибровки 18.10.2021, то есть с нарушением установленного в инструкции шестимесячного срока.

Также судом установлено, что Drager Alcotest 6820 вообще не внесен в “Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения” и не содержит оценки соответствия и государственной регистрации.

По результатам рассмотрения дела суд признал отсутствие в действиях водителя факта правонарушения по статье 130 КУоАП (решение от 23.06.2022 по делу № 712/3020/22).

Следовательно, сотрудники полиции во время осмотра водителя на состояние опьянения применяли прибор, который не имели права использовать в соответствии с законом.

Сколько еще водителей проходили досмотр на данном приборе и признаны судами в дальнейшем виновными, остается лишь догадываться.

Поэтому, если во время остановки сотрудники полиции предлагают вам пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, обязательно проверьте наличие разрешительных документов на такой прибор, а также срок их действия.