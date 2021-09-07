Рентабельность продаж бензина и дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях в 2021 году снизилась.

Это обусловлено стабилизацией внешнего рынка и отсутствием рисков, характерных для 2020 года в связи с паникой вокруг COVID-19. К таким выводам пришли эксперты Консалтинговой группы "А-95" по итогам специального исследования.

Читайте также: Госэкоинспекция оштрафовала почти тысячу АЗС

В "А-95" выделили четыре ключевые группы игроков розничного рынка:

премиальные сети (ОККО, WOG, Shell, Socar и ряд других общей численностью 885 станций, 12% от количества в стране);

медиум-сегмент (AMIK, Glusco, UPG, KLO и другие, всего около 937 АЗС, 12%);

консолидированная сеть группы "Приват" (1500 АЗС, 20%);

дискаунтеры (Мotto, "БРСМ", "Авантаж", Sun Oil и другие общей численностью 3 626 станций, 47%).

Оценка рентабельности была проведена исходя из стоимости крупных оптовых партий нефтепродуктов, цен розничной реализации и учетной политики каждой группы игроков, расходов на содержание АЗС, принятых по 1,1 грн/л (без НДС).

Расчетная маржинальность АЗС Украины в 2020-2021 гг. коп./л (без НДС).

Наибольшее снижение маржинальности произошло по бензину: от 1,3 грн/л в сети медиум-сегмента до 2,5 грн/л в сети группы "Приват". При этом сети-дискаунтеры показывают расчетную убыточность в течение 12 месяцев – с июля 2020 года.

"Мы не верим в убыточность торговли таким популярным продуктом как бензин, на который приходится 30% реализации. Этот феномен, когда половина рынка якобы торгует в убыток, мы объясняем торговлей фальсифицированным бензином в комплексе с массовыми схемами с безкассовыми операциями с наличными, которые охватывают все марки топлив, реализуемых на АЗС", – считает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Наиболее маржинальным продуктом в топливном ритейле остается дизельное топливо, продажи которого также значительно потеряли рентабельность в 2021 году.

Единственной позицией, которая сохранила прошлогодний показатель маржинальности и даже смогла немного его улучшить, стал сжиженный газ.

"Вопреки прогнозам скептиков, исторические ценовые максимумы и сужение спрэда с бензином не повлекли провала потребления автогаза и позволили ритейлерам частично перекрыть потери от снижения рентабельности бензина", – подчеркнули в "А-95".

Эксперты также оценили влияние госрегулирования на прибыльность розничной торговли, которое было введено 14 мая 2021 года. Для этого было проведено сравнение маржинальности с января по апрель и с мая по июль 2021 года.

"По бензину и дизтопливу в основном пострадали представители двух нижних ценовых сегментов – дискаунтеры и группа "Приват", которым для сохранения продаж пришлось дистанцироваться от премиум-сегмента, на который преимущественно было направлено госрегулирование", – отметили в "А-95".

Снижение доходности АЗС в 2021 году эксперты считают признаком нормализации на рынке в целом и возвращением к нормативным значениям после "ковидного" 2020 года, переполненного ценовыми перепадами и опасениями относительно последствий пандемии.