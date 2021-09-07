Рентабельність продажів бензину і дизельного пального на українських автозаправних станціях у 2021 році знизилася.

Це обумовлено стабілізацією зовнішнього ринку і відсутністю ризиків, характерних для 2020 року в зв'язку з панікою навколо COVID-19. Таких висновків дійшли експерти Консалтингової групи "А-95" за підсумками спеціального дослідження.

Читайте також: Держекоінспекція оштрафувала майже тисячу АЗС

В "А-95" виділили чотири ключові групи гравців роздрібного ринку:

преміальні мережі (ОККО, WOG, Shell, Socar і низка інших загальною чисельністю 885 станцій, 12% від кількості в країні);

медіум-сегмент (AMIK, Glusco, UPG, KLO й інші, загалом близько 937 АЗС, 12%);

консолідована мережа групи "Приват" (1 500 АЗС, 20%);

дискаунтери (Мotto, "БРСМ", "Авантаж", Sun Oil та інші загальною чисельністю 3 626 станцій, 47%).

Оцінку рентабельності було проведено виходячи з вартості великих гуртових партій нафтопродуктів, цін роздрібної реалізації й дисконтної політики кожної групи гравців, витрат на утримання АЗС, прийнятих за 1,1 грн/л (без ПДВ).

Розрахункова маржинальність АЗС України у 2020-2021 рр., коп./л (без ПДВ)

Найбільше зниження маржинальності відбулося щодо бензину: від 1,3 грн/л у мереж медіум-сегмента до 2,5 грн/л у мережі групи "Приват". При цьому мережі-дискаунтери показують розрахункову збитковість протягом 12 місяців – з липня 2020 року.

"Ми не віримо в збитковість торгівлі таким популярним продуктом як бензин, на який припадає 30% реалізації. Цей феномен, коли половина ринку нібито торгує у збиток, ми пояснюємо торгівлею фальсифікованим бензином у комплексі з масовими схемами з безкасових операцій з готівкою, які охоплюють усі марки палив, що реалізуються на АЗС", – вважає директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Найбільш маржинальним продуктом у паливному рітейлі залишається дизельне пальне, продажі якого також значно втратили рентабельність у 2021 році.

Єдиною позицією, яка зберегла торішній показник маржинальності й навіть змогла трохи його поліпшити, став скраплений газ.

"Усупереч прогнозам скептиків, історичні цінові максимуми і звуження спреда з бензином не призвели до провалу споживання автогазу й дали змогу рітейлерам частково перекрити втрати від зниження рентабельності бензину", – підкреслили в "А-95".

Експерти також оцінили вплив держрегулювання на прибутковість роздрібної торгівлі, яке було введено 14 травня 2021 року. Для цього було проведено порівняння маржинальності з січня по квітень і з травня по липень 2021 року.

"По бензину і дизпальному в основному постраждали представники двох нижніх цінових сегментів – дискаунтери і група "Приват", яким для збереження продажів довелося дистанціюватися від преміум-сегмента, на який переважно було спрямовано держрегулювання", – відзначили в "А-95".

Зниження прибутковості АЗС в 2021 році експерти вважають ознакою нормалізації на ринку загалом і поверненням до нормативних значень після "ковідного" 2020 року, переповненого ціновими перепадами і побоюваннями щодо наслідків пандемії.