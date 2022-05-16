С 14 мая бензин официально можно продавать не дороже 39,86 грн/л, ДТ – 42,31 грн/л.

Министерство экономики Украины 14 мая обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 33,36 грн/л и дизтоплива – 35,31 грн/л, на основании которых рассчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

По сравнению с началом месяца, расчетная цена на бензин выросла на 2,17 грн/л, на дизельное топливо – уменьшилась на 32 коп/л.

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С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна будет превышать 39,86 грн/л, на "обычное" дизтопливо – не выше 42,31 грн/л.

Соответственно премиальные марки топлива могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – за 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л.

Отметим, что операторы могут не соблюдать норму об этой надбавке и устанавливать свою цену на топливо с улучшенными показателями качества, но только при условии, что вместе с ним на АЗС реализуется "стандартное" топливо.

Впрочем, пользуясь ситуацией с созданным дефицитом на топливном рынке, сети АЗС продают топливо значительно дороже установленных государством предельных цен через разные схемы. Наряду с этим растет количество случаев открытой торговли по более высоким ценам.