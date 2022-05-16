З 14 травня бензин офіційно можна продавати не дорожче ніж за 39,86 грн/л, ДП – за 42,31 грн/л

Міністерство економіки України 14 травня оприлюднило середню вартість бензинів – 33,36 грн/л і дизпального – 35,31 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС.

У порівнянні з початком місяця розрахункова ціна на бензин зросла на 2,17 грн/л, на дизельне пальне — зменшилась на 32 коп./л.

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З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна буде перевищувати 39,86 грн/л, на “звичайне” дизпальне – не вище за 42,31 грн/л.

Відповідно преміальні марки пального можуть реалізовуватися з 5%-ю надбавкою: бензин А-95 – за 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.

Зазначимо, що оператори можуть не дотримуватись норми про цю надбавку і встановлювати свою ціну на пальне з покращеними показниками якості, але лише за умови, що разом із ним на АЗС реалізується “стандартне” пальне.

Втім, користуючись ситуацією зі створеним дефіцитом на паливному ринку, мережі АЗС продають пальне значно дорожче від встановлених державою граничних цін через різноманітні схеми. Поряд із цим зростає кількість випадків відкритої торгівлі за вищими цінами.