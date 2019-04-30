Похоже, профессиональные ИТ-специалисты ненавидят "Укравтодор" так же как и большинство водителей, которые несут огромные потери из-за никудышного качества украинских дорог.

Качество украинских дорог часто доводит водителей к крайне нервному состоянию. Очевидно, один из талантливых ИТ-специалистов решил отомстить государственникам за их небрежную работу. Он взломал официальный сайт Государственного агентства автомобильных дорог, и повесил на нем релиз под названием "Я ненавижу Укравтодор". Сейчас сайт уже возобновил работу.

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Напомним, что в 2018 году в Украине было отремонтировано только 3800 км дорог. Общее количество автомобильных дорог в Украине 172 400 километров. Почти все они находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии.

Если ремонт дорог будет продолжаться такими темпами как в 2018 году (ремонтироваться только 2,2% от общего количества дорог), то восстановление дорожной сети произойдет примерно через 50 лет.

Также напомним, что нынешний глава "Укравтодора" Славомир Новак, которой занимает эту должность с 2016 года, считает одним из главных своих достижений законы о Дорожном фонде и децентрализации. Суть этих достижений сводится к реализации новой схемы распределения государственных средств.