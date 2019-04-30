Схоже, професійні IТ-спеціалісти ненавидять "Укравтодор" так само як і більшість водіїв, що несуть величезні втрати через нікудишню якість українських доріг.

Якість українських доріг часто доводить водіїв до вкрай нервового стану. Очевидно, один з талановитих IТ-спеціалістів вирішив помститись державникам за їх недбалу роботу. Він зламав офіційний сайт Державного агентства автомобільних доріг, та повісив на ньому реліз з назвою "Я ненавижу Укравтодор". Зараз сайт вже відновив роботу.

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Нагадаємо, що в 2018 році в Україні було відремонтовано лише 3 800 км доріг. Загальна кількість автомобільних доріг в Україні 172 400 кілометрів. Майже всі вони знаходяться у незадовільному або аварійному стані.

Якщо ремонти доріг будуть продовжуватись такими темпами як в 2018 році (ремонтуватиметься лише 2,2% від загальної кількості доріг) то відновлення дорожньої мережі станеться приблизно через 50 років.

Також нагадаємо, що нинішній голова "Укравтодору" Славомір Новак, якій обіймає цю посаду з 2016 року, вважає одним з найголовніших своїх досягнень закони про Дорожній фонд та децентралізацію. Суть цих здобутків зводиться до реалізації нової схеми розподілу державних коштів.