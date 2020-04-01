Украинская армия получила четыре новых бронетранспортера. В целом контракт предусматривает изготовление и передачу армии 45 бронетранспортеров

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова, входящей в состав ГК "Укроборонпром", передало министерству обороны 4 бронетранспортера БТР-4Е в объеме государственного оборонного заказа 2019 года. Об этом сообщает пресс служба ГК "Укроборонпром".

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"Большая часть работников предприятия переведены в режим частичной работы до конца карантина, в то же время, производственные подразделения, которые изготовляют БТР, выходят на работу в полном составе и продолжают обеспечивать армию надежной броней", – сказал заместитель гендиректора Концерна с бронетанковой, радиолокационной и специальной техники Игорь Фоменко.

Ранее, в декабре 2019 года, ХКБМ передало военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е.

В целом контракт с ХКБМ предусматривает изготовление и передачу армии 45 бронетранспортеров БТР-4Е.

Напомним, государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ), которое входит в состав ГК "Укроборонпром", передало вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники. Военным передали 10 танков Т-80БВ и три танка Т-64БВ образца 2017 года. В целом же Харьковский бронетанковый завод изготовил 250 модернизированных боевых машин: 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

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