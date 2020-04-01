Українська армія отримала чотири нові бронетранспортери. Загалом контракт передбачає виготовлення і передачу армії 45 бронетранспортерів

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова, що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало міністерству оборони 4 бронетранспортери БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року. Про це повідомляє пресслужба ДК "Укроборонпром".

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"Більша частина працівників підприємства переведено у режим часткової роботи до кінця карантину, водночас, виробничі підрозділи, які виготовляють БТР, виходять на роботу в повному складі і продовжують забезпечувати війська надійною бронею", – сказав заступник гендиректора Концерну з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігор Фоменко.

Раніше, у грудні 2019 року, ХКБМ передало військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

Загалом контракт із ХКБМ передбачає виготовлення і передачу армії 45 бронетранспортерів БТР-4Е.

Нагадаємо, державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" (ХБТЗ), яке входить до складу ДК "Укроборонпром", передало збройним силам України 13 одиниць модернізованої техніки. Військовим передали 10 танків Т-80БВ та три танки Т-64БВ зразка 2017 року. Всього ж Харківський бронетанковий завод виготовив 250 модернізованих бойових машин: 162 танки Т-64БВ зразка 2017 року та 88 танків Т-80БВ.

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