По результатам апреля 2019 года продажи новых коммерческих авто сократились на четверть.

Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине в апреле 2019 года уменьшился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 858 машин.

Лучший результат месяца показала французская марка Renault, 220 новых автомобилей которой пополнили украинский парк грузовых и спецавтомобилей (плюс 15%).

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Второе место в рейтинге марок занял Fiat – 129 новых машин, который увеличил прошлогодний показатель на треть.

Также увеличились на 62% продажи коммерческих Mercedes-Benz, которые заняли третье место с результатом 60 зарегистрированных авто.

На четвертом месте Ford, с падением реализации на 66%, до 54 шт.

Замыкает ТОП-5 апрельского рынка новых коммерческих авто Volkswagen, в зачете которого 50 украинских регистрационных номеров (-34% к апрелю 2018г.).

Наибольшими потерями в этом сегменте автомобильного рынка отметилась марка Citroen, занимавшая годом ранее первую строчку рейтинга. Снизив относительно прошлогоднего апреля реализацию своих машин почти в 9 раз, Ситроен опустился на десятое место рейтинга. Всего за четыре месяца 2019 года в Украине было поставлено на учет 3398 коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объяснение Авто24

Результаты продаж коммерческих авто зависят от поставок в корпоративные парки. Если большая компания не закупает партию автомобилей, объемы рынка или определенной марки могут значительно колебаться от месяца к месяцу.

Напомним, какие новые легковые авто покупают украинцы.