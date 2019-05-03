За результатами квітня 2019 року продажі нових комерційних авто скоротились на чверть.

Попит на нові комерційні автомобілі в Україні у квітні 2019 року зменшився на 28% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 858 машин.

Найкращий результат місяця показала французька марка Renault, 220 нових автомобілів якої поповнили український парк вантажних та спецавтомобілів (плюс 15%).

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Друге місце в рейтингу марок посів Fiat – 129 нових машин, який збільшив минулорічний показник на третину.

Також збільшились на 62% продажі комерційних Mercedes-Benz, які зайняли третє місце з результатом 60 зареєстрованих авто.

На четвертому місці Ford, з падінням реалізації на 66%, до 54 шт.

Замикає ТОП-5 квітневого ринку нових комерційних авто Volkswagen, в заліку якого 50 українських реєстраційних номерів (-34% до квітня 2018р.).

Найбільшими втратами в цьому сегменті автомобільного ринку відзначилася марка Citroen, яка займала роком раніше перший рядок рейтингу. Знизивши відносно торішнього квітня реалізацію своїх машин майже в 9 разів, Сітроен опустився на десяте місце рейтингу. Всього за чотири місяці 2019 року в Україні було поставлено на облік 3398 комерційних автомобілів, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Пояснення Авто24

Результати продажів комерційних авто залежать від поставок в корпоративні парки. Якщо велика компанія не закуповує партію автомобілів, обсяги ринку чи певної марки можуть значно коливатися від місяця до місяця.

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