Результаты 2019 года оказались на 3% меньше, чем год назад.

В декабре 2019 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили полторы тысячи новых машин. Это лучший результат за весь прошлый год, который, к тому же, почти на 28% превысил декабрьский показатель 2018 года, сообщает Укравтопром.

Но, несмотря на такой резкий всплеск потребительской активности, общий годовой результат в 12,4 тыс. новых авто так и не смог достичь объема рынка 2018 года. Отставание составило почти 3 процента.

Среди новых коммерческих авто в прошлом году чаще всего регистрировались автомобили марки Renault, которым было выдано 2469 номеров. К своему результату годичной давности Renault прибавила почти 2 процента.

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Второе место досталось автомобилям марки Fiat – 1491 регистрация (+12% к 2018 г.).

Несмотря на 9-процентное падение регистраций, третье место в рейтинге марок занял Ford. За год 922 новых коммерческий автомобиля этой марки получили свои первые регистрационные номера.

На четвертом месте Mercedes-Benz, в активе которого 850 регистраций новых машин (-19%).

Замыкает лидерскую пятерку 2019 года Peugeot – 828 шт. и плюс 80% к предыдущему году.

Напомним, что растаможивать автомобили надо будет онлайн.