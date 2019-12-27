Такую систему пообещал Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Вскоре заработает электронная система растаможивания автомобилей, сказал Владислав Криклий в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, это поможет украинцам не стоять в очередях, а в несколько кликов бронировать разрешения. "Все будет происходить в цифровом формате", – сказал он.

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Ранее Государственная таможенная служба украины в тестовом режиме запустила программу, которая осуществляет онлайн-расчет налогов при растаможивании авто.

В калькуляторе ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто собраны данные по минимальной, средней и максимальной стоимости того или иного автомобиля за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более 2300 моделей.

Напомним, что Нефедов пообещал много нововведений для автомобилистов в марте 2020 года.