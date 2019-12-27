Таку систему пообіцяв Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Незабаром запрацює електронна система розмитнення автомобілів, сказав Владислав Криклій в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, це допоможе українцям не стояти в чергах, а в кілька кліків бронювати дозволи. "Все буде відбуватися в цифровому форматі", - сказав він.

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Раніше Державна митна служба в тестовому режимі запустила програму, яка здійснює онлайн-розрахунок податків при розмитненні авто.

В калькуляторі орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто зібрані дані за мінімальною, середньою і максимальною вартістю того чи іншого автомобіля за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більше 2300 моделей.

Нагадаємо, що Нефьодов пообіцяв багато нововведень для автомобілістів в березні 2020 року.